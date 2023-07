Gli esseri umani sono tutti capaci di usare l'immaginazione? La risposta vi stupirà

Vi è mai capitato di immaginare un luogo fantastico mentre ascoltate musica o un personaggio descritto in un racconto? Che ci crediate o meno, al mondo esistono persone che non sono in grado di usare la propria immaginazione.

La prima volta che venne scoperto questo fenomeno, fu nel 2003 quando, a Exter nel Regno Unito, un uomo di 65 anni decise di andare dal neurologo per dirgli che, a seguito di un intervento al cuore, aveva perso la capacità di visualizzare le immagini nella propria mente.

Il neurologo Adam Zeman, rimase senza parole davanti a ciò che il paziente gli riferì ma, ben presto, questa storia divenne virale e, con enorme sorpresa, scoprì che al mondo esistevano tantissime altre persone che presentavano quest'incapacità.

Nel giro di poco tempo, questa condizione bizzarra prese il nome di "Afantasia" e, al giorno d'oggi, si pensa che colpisca 1 persona su 50. Queste non credono al fatto che tutti gli altri riescano a creare delle immagini dettagliate nella propria mente e viceversa, c'è chi stenta a credere che al mondo vi sia qualcuno che non abbia questa capacità.

Per svelare il mistero celato dietro tutto questo, sono stati condotti degli studi scientifici. I ricercatori del Future Minds Lab dell'Università del New South Wales, hanno ideato il primo test biologico e oggettivo per la vividezza delle immagini. Gli scienziati hanno affermato che per misurare l'immaginazione di una persona, basta guardarla negli occhi.

Infatti, le persone che visualizzano immagini vivide nella propria mente, hanno un riflesso fisico; le loro pupille si restringono quando immaginano qualcosa di luminoso. Nelle persone affette da afantasia, questo non accade.

Mentre gli scienziati hanno dato la capacità all'AI di immaginare cose mai viste, oggi abbiamo la consapevolezza che non tutti gli esseri umani riescono a farlo.