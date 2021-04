Gli esseri umani hanno tutte le carte in regola per avere della saliva velenosa

Secondo un nuovo studio, gli esseri umani potrebbero avere tutte le carte in regola per avere della saliva velenosa. Le ghiandole velenifere orali, infatti, sono delle "semplici" ghiandole salivari modificate, ma il nuovo documento rivela la meccanica molecolare alla base del cambiamento.

"Essenzialmente, abbiamo tutti gli elementi costitutivi in ​​atto", ha dichiarato il coautore dello studio Agneesh Barua, uno studente di dottorato in genetica evolutiva presso l'Istituto di scienza e tecnologia di Okinawa in Giappone. "Ora tocca all'evoluzione portarci lì".

Molte delle tossine nel veleno sono comuni in animali molto diversi; alcuni componenti del veleno dei millepiedi, ad esempio, si trovano anche nel veleno di serpente. Il nuovo studio non si concentra sulle tossine, ma sui geni che sono associati al veleno ma non sono responsabili della creazione delle tossine stesse.

I ricercatori hanno iniziato studiando il genoma del Trimeresurus mucrosquamatus, una vipera marrone ben conosciuta, in parte perché è una specie invasiva a Okinawa. Molti di questi geni della creatura strisciante si trovano in abbondanza nelle ghiandole salivari umane. In altre parole, ogni mammifero o rettile ha "l'impalcatura genetica" su cui è costruito un sistema velenoso orale.

Anche gli esseri umani producono già una proteina chiave utilizzata in molti sistemi di animali velenosi. A che serve questo studio? La comprensione della genetica dietro il controllo del veleno potrebbe essere la chiave per il futuro della medicina.