Gli esseri umani hanno distrutto il 97% degli ecosistemi terrestri

In un nuovo documento pubblicato su Frontiers in Forests and Global Change, gli scienziati hanno scoperto che solamente il 3% della Terra si qualifica ancora come "ecologicamente intatta", ovvero con habitat indisturbati, popolazioni sane e specie animali originarie del luogo.

Prima, questo numero era intorno al 20-40%, ma quelle analisi, incentrate specificamente sull'integrità dell'habitat, erano per lo più basate su immagini satellitari, che non forniscono molti dettagli su ciò che sta accadendo sulla Terra. Così gli esperti hanno deciso di rifare i calcoli e valutare tre fattori fondamentali:

L'integrità dell'habitat : un dato che ci mostra l'influenza gli esseri umani sugli habitat;

: un dato che ci mostra l'influenza gli esseri umani sugli habitat; L'integrità faunistica : indicatore di quante delle specie originarie di una terra sono scomparse dai tempi antichi;

: indicatore di quante delle specie originarie di una terra sono scomparse dai tempi antichi; L'integrità funzionale: un dato che ci mostra dove le specie sono abbondanti e in grado di svolgere i loro ruoli.

"L'integrità faunistica era il 2,9% della superficie terrestre e l'integrità funzionale del 2,8%", ha dichiarato Andrew Plumptre, l'autore principale dello studio. Ciò significa che circa il 97% della terra è stato distrutto dall'industria, dalla caccia, dall'introduzione di specie invasive o da altri impatti antropici. Gli unici ecosistemi "intatti" si trovano in Congo, Tanzania, foresta pluviale amazzonica, Siberia e Cile meridionale.

Secondo lo studio, in questo momento - oltre a proteggere le aree intatte - si deve anche pensare al ripristino delle zone che sono state "corrotte" dall'influenza umana.