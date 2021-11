Gli esseri umani stanno diventando più alti, e adesso sappiamo perché

Con buona probabilità possiamo sicuramente affermare che chi sta leggendo questa notizia è più alto dei suoi bisnonni, mentre è sicuramente più basso del proprio fratello minore. Questo perché - almeno secondo uno studio pubblicato sull'illustre rivista Nature - gli esseri umani stanno diventando sempre più alti. E si deve ringraziare un gene.

La differenza di altezza rispetto alle persone di un tempo, infatti, sembra essere sostanziale. L'altezza media di oggi è 10 centimetri più alta della media esistente negli Stati Uniti nel 1990, mentre di ben 15 centimetri rispetto l'Europa dello stesso periodo. Certo, ovviamente l'alimentazione dell'epoca era molto meno nutriente rispetto ad oggi, che spiegherebbe in parte questo aumento di altezza, ma non è la sola.



Cosa non spiegherebbe, però, è il motivo per cui mangiare bene e in modo abbondante sia collegato a una questione d'altezza. Secondo uno studio pubblicato su Nature, la chiave sembra essere un recettore chiamato MC3R, che può essere trovato nell'ipotalamo, la parte del cervello che regola gli ormoni e i processi corporei per mantenere tutto in ordine, oltre a trovarsi nella zona del cervello responsabile dello stress.

Oggi sappiamo di questo gene e abbiamo osservato i suoi effetti grazie agli enormi database medici che abbiamo. Un team di ricercatori ha analizzato i dati di questi database alla ricerca di persone con mutazioni che avrebbero interferito con il corretto funzionamento del gene MC3R. Le poche migliaia di persone trovate con queste mutazioni del genere erano più basse delle media ed entravano nella pubertà più tardi rispetto la popolazione generale.

Un soggetto aveva addirittura non una ma due copie di una mutazione dannosa nei suoi geni MC3R. Per questo motivo è entrato nella pubertà dopo aver compiuto 20 anni.



Una scoperta del genere è incredibile perché potrebbe avere benefici immediati per coloro che soffrono di malattie croniche o di pubertà ritardata. Passi da gigante che arrivano a distanza di qualche giorno da un'altra scoperta di portata storica. Infatti, i ricercatori dell'Australian National University hanno individuato perché il cervello invecchia precocemente, un meccanismo la cui risposta, in questo caso, sembrerebbe da ricercare nel sangue.