Un giorno gli esseri umani diventeranno petrolio?

E quando l'umanità sarà solo un ricordo? Non parliamo di pochi decenni o secoli, ma di eoni, quando forse l'essere umano avrà seguito le orme dei dinosauri. Potremmo mai subire le stesse trasformazioni che hanno convertito organismi di un tempo in ciò che oggi usiamo per alimentare il nostro mondo? Potremmo mai diventare combustibili fossili?

Questa domanda, che potrebbe sembrare tratta da un romanzo distopico, ha una risposta ancorata nella scienza e nella storia della Terra. I combustibili fossili, come il carbone, il petrolio e il gas naturale, sono formati principalmente da piante preistoriche e piccoli animali vissuti decine di milioni di anni fa. Ad esempio, il carbone conserva l'energia di piante che vivevano in foreste paludose.

Quando morivano, i loro resti affondavano in ambienti poveri di ossigeno, trasformandosi in torba. Con il tempo, la pressione e il calore hanno trasformato questa torba in carbone. Il petrolio, invece, ha origine da antichi plancton marini che, una volta morti, si depositavano sul fondo oceanico. Questi microscopici organismi venivano poi coperti da detriti, sabbia e roccia, e il calore e la pressione li trasformavano in petrolio.

Tornando alla nostra domanda iniziale, potremmo mai diventare combustibili fossili? La risposta è che è estremamente improbabile. I combustibili fossili sono il risultato di centinaia di milioni di anni di processi specifici e complessi. L'idea che l'umanità possa subire le stesse trasformazioni è più adatta alla fantascienza che alla probabilità scientifica.

Anche se alcune molecole organiche nei nostri corpi potrebbero subire questo processo, sarebbero così minime da non essere mai utili come fonte di energia. Ma, alla fine, anche se potessimo diventare combustibili fossili, vorremmo davvero essere una fonte di inquinamento per danneggiare ulteriormente l'ambiente? La nostra eredità come specie lascerà sicuramente altre impronte nella storia geologica della Terra, uniche e indelebili.