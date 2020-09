Gli esseri umani si stanno ancora evolvendo? Ecco che dicono gli scienziati

Come ben sappiamo l'essere umano si è "sviluppato" nel corso dei milioni di anni, fino a diventare quello che è oggi. Quindi, ancora oggi esiste una sorta di "evoluzione"? "Sì", tuttavia gli scienziati dicono che potremmo avere un'idea sbagliata del significato di evoluzione. Dobbiamo, innanzitutto, distinguerlo dalla selezione naturale.

"Evoluzione" significa semplicemente il cambiamento graduale di una popolazione nel tempo. Nel tempo, ad esempio, la popolazione umana è diventata più veloce nella corsa. Questa è l'evoluzione. La "selezione naturale", invece, è un meccanismo mediante il quale può avvenire l'evoluzione. I nostri antenati dell'età della pietra che erano corridori più veloci evitavano di essere calpestati dai mammut ed erano più propensi ad avere figli. Questa è la selezione naturale.

Questo ha senso per gli esseri umani dell'età della pietra, ma che dire dei giorni nostri? La selezione naturale ha bisogno di una "pressione selettiva" (come per esempio i mammut che cercano di calpestarci), quindi se non abbiamo più questi stimoli significa che smettiamo di evolverci? No, poiché l'evoluzione avviene ancora con altri meccanismi.

"Qualsiasi cambiamento nelle proporzioni dei geni o delle varianti geniche nel tempo è considerato evoluzione. Le varianti possono essere funzionalmente equivalenti, quindi l'evoluzione non è automaticamente equiparata al 'miglioramento'", afferma l'antropologo Stanley Ambrose. Sebbene alcuni geni possano essere influenzati dalla selezione naturale, altri cambiamenti nel nostro DNA potrebbero non avere alcun effetto evidente su di noi.

La selezione naturale, tuttavia, si sta ancora verificando in noi esseri umani. Un esempio di quanto detto viene dal popolo Bajau, che tradizionalmente vive in case galleggianti nelle acque del sud-est asiatico e trascorre gran parte della sua vita a fare immersioni per cacciare pesci o raccogliere crostacei. La gente di Bajau ha milze più grandi delle altre persone del mondo, un adattamento che consente loro di rimanere sott'acqua più a lungo.

Poiché il nostro ambiente è in continua evoluzione, la selezione naturale avviene sempre. E anche se il nostro ambiente fosse "giusto" per noi, ci evolveremmo comunque. Quindi, in sostanza: gli esseri umani si stanno ancora evolvendo.