Gli esseri umani indossavano pellicce d'orso 320.000 anni fa

L'inverno durante il corso dei millenni sulla Terra è sempre stato duro e freddo. Per questo gli antichi umani dovevano trovare un modo di riscaldarsi. Non avendo accesso alle tecnologie moderne per farlo, il loro approccio era quello di realizzare vestiti con pelli d'orso già 320.000 anni fa.

La cosa curiosa è che gli ominidi probabilmente non mangiavano carne di orso, ma cacciavano la creatura esclusivamente per le loro calde pelli. In un nuovo studio, gli scienziati hanno trovato dei segni di taglio sulle ossa delle zampe di un orso delle caverne nel sito dell'età della pietra di Schöningen in Germania (a proposito, ecco perché la creatura si estinse).

Nonostante queste possano sembrare prove di "taglio della carne", è fuorviante perché "non c'è quasi carne da recuperare dalle ossa di mani e piedi. In questo caso, possiamo attribuire segni di taglio così fini e precisi all'attenta rimozione della pelle", ha affermato l'autore dello studio Ivo Verheijen. "Questi tagli scoperti di recente indicano che circa 300.000 anni fa, le persone nel nord Europa erano in grado di sopravvivere in inverno grazie in parte alle calde pelli d'orso."

I ritrovamenti di Schöningen sono tra i più antichi mai scoperti. Gli autori dello studio, inoltre, spiegano che le pelli d'orso sono utilizzabili solo se vengono rimosse entro un giorno dalla morte dell'animale. "Altrimenti, la pelle sarà rovinata dalla decomposizione e dallo 'scivolamento' dei peli." In questo luogo sono state trovate le lance più antiche del mondo e la caccia sembrava un metodo fattibile per l'approvvigionamento di pellicce.