Quanti esseri umani deve mangiare un T. Rex per saziarsi? Un numero enorme

Il T. Rex è sicuramente la creatura che rappresenta più i dinosauri: gigantesco, feroce e mangiatore di esseri viventi. Diciamocelo chiaramente, è il dino preferito da molti di voi (e dei ricercatori). Per questo ci chiediamo: quanti esseri umani dovrebbe mangiare un T. Rex per saziarsi? La scienza ha dato una risposta più o meno certa.

Un gigante che camminava sulla Terra con un appetito tanto vorace quanto la sua fama. Con un peso che sfiorava le sette tonnellate, la dieta di questo colosso preistorico è sempre stata oggetto di fascino e speculazione. E visto il numero di creature esistite sulla Terra, oggi l'umanità sarebbe estinta se avessimo vissuto in contemporanea.

Non solo: questa è solo una stima visto che secondo uno studio erano forse anche più grandi del previsto. Se prendiamo in considerazione le abitudini alimentari di un predatore moderno come il coccodrillo, che consuma circa il 5% del proprio peso corporeo a settimana, e lo confrontiamo con un leone, dal metabolismo caldo e che necessita del 25% del proprio peso in cibo ogni settimana, possiamo ipotizzare che il T. rex si posizionasse in una fascia intermedia.

Supponendo un fabbisogno del 15%, il T. rex avrebbe dovuto ingurgitare oltre una tonnellata di carne alla settimana, l'equivalente di due esseri umani al giorno. Tuttavia, la realtà dei predatori apice è spesso meno regolare e più cruenta: il T. rex poteva digiunare per un mese per poi abbuffarsi in un solo pasto, forse divorando 15 persone insieme.

Ecco perché era il re del Giurassico.