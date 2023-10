Gli esseri umani non hanno libero arbitrio, lo spiega uno scienziato di Stanford

Il neurobiologo Robert Sapolsky, dell’Università di Stanford, sta facendo discutere la comunità scientifica per una sua teoria assai controversa: gli esseri umani non hanno libero arbitrio. Ma su quali basi l’esperto avanza queste conclusioni?

La grande maggioranza della popolazione crede nel libero arbitrio e scredita la predeterminazione delle nostre scelte, fisiche o cognitive che siano. Tuttavia, questo non dovrebbe sorprendere: tutti noi crediamo che ogni decisione passa al vaglio della nostra responsabilità e moralità, sulle quali poi si sviluppano i sistemi giudiziari di intere società.

Sapolsky crede nel determinismo: non è possibile ritenere le persone responsabili delle proprie azioni, perché non hanno scelta nel compierle, in quanto agiscono in maniera “naturale”, a seconda del nostro organismo. Di conseguenza, l’esperto lancia una critica al sistema di giudizio occidentale: “Il mondo è davvero incasinato e reso molto, molto più ingiusto dal fatto che premiamo e puniamo le persone per cose su cui non hanno alcun controllo”, ha detto Sapolsky, parlando al LA Times. “Non abbiamo il libero arbitrio. Smettetela di attribuirci cose che non esistono”.

Se da un canto questa visione può essere utile per rendere meno impattanti i sentimenti di rimorso a seguito di una decisione sbagliata, dall’altro vedrebbe i criminali come non responsabili dei loro reati – aspetto che rende la teoria assai controversa per alcuni.

Il ragionamento specifico alla base di tali argomentazioni è esplicitato nel testo “Determined: A Science of Life Without Free Will”, di Robert Sapolsky.