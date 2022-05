Gli esseri umani potranno mai respirare l'aria su Marte?

Quando gli esseri umani arriveranno sul Pianeta Rosso avranno sicuramente qualche difficoltà iniziale. Quello che servirà su Marte è essenziale per tutta la vita che si trova sulla Terra: ovvero acqua, cibo, riparo e ossigeno. Quest'ultimo, sarà mai accessibile sull'arido mondo? O dovremo trovare altre soluzioni?

La nostra atmosfera non è formata solo da ossigeno. In realtà il gas essenziale per la nostra sopravvivenza forma solo il 21% dell'aria che respiriamo, mentre tutto il resto è azoto (circa il 78%). Tuttavia su Marte il volume dell'atmosfera è solo dell'1% di quella terrestre; c'è il 99% di aria in meno della Terra.

Inoltre sul Pianeta Rosso c'è una grande abbondanza di anidride carbonica, che costituisce il 96% dell'aria. Allo stesso tempo la presenza dell'ossigeno è meno dell'uno per cento, non abbastanza per la sopravvivenza delle persone. Quindi non c'è alcun modo per permettere agli esseri umani di respirare ossigeno su Marte... e la terraformazione non sembra essere fattibile.

Nel frattempo, tra gli strumenti del rover Perseverance c'è MOXIE, un incredibile dispositivo che preleva l'anidride carbonica dall'atmosfera marziana e la trasforma in ossigeno. L'obiettivo della NASA non è quella di produrre il gas per gli astronauti, ma per fornire carburante alle navi spaziali che un giorno arriveranno sull'arido mondo.