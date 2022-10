Gli esseri umani sono stati 'super-predatori' per 2 milioni di anni

Pensate che gli antichi esseri umani esistiti sul nostro pianeta prima della civiltà abbiano vissuto nell'ombra e in continuo pericolo? Vi sbagliate, poiché secondo uno studio per ben 2 milioni di anni l'Homo sapiens e i suoi antenati si sono nutriti pesantemente con pietanze a base di carne, arrivando ben presto all'apice della catena alimentare.

Secondo uno studio del 2021 condotto da antropologi dell'Università israeliana di Tel Aviv e dell'Università del Minho in Portogallo, i moderni cacciatori-raccoglitori ci hanno dato un'impressione sbagliata di ciò che mangiavamo una volta: "2 milioni di anni fa le società di cacciatori-raccoglitori potevano cacciare e consumare elefanti e altri grandi animali, mentre i cacciatori-raccoglitori di oggi non hanno accesso a tale generosità", sostiene il ricercatore Miki Ben-Dor.

Uno sguardo a centinai di studi precedenti, infatti, suggerisce che gli esseri umani fossero predatori all'apice fino a circa 12.000 anni fa. "Abbiamo deciso di utilizzare altri metodi per ricostruire la dieta degli esseri umani dell'età della pietra: esaminare la memoria conservata nei nostri corpi, il nostro metabolismo, la genetica e la costituzione fisica", continua Ben-Dor.

I nostri genomi, ad esempio, indicano una dipendenza più pesante da una dieta ricca di carne rispetto a una ricca di zucchero. Non solo: a differenza di altri onnivori, dove le cellule adipose sono poche ma grandi, le nostre sono piccole e numerose, simili a quelle di un predatore. Lo stesso vale per i nostri sistemi digestivi, simili a quelli degli animali più in alto nella catena alimentare poiché capaci - grazie ai succhi gastrici - di digerire senza alcun problema i cibi ricchi di grassi.

L'Homo Sapines è stato altamente carnivoro, così come i nostri cugini erectus, per circa 2,5 milioni di anni, ed è rimasto tale fino al Paleolitico superiore circa 11.700 anni fa. Da questo momento in poi le culture in tutto il mondo hanno avuto un maggiore consumo di vegetali, culminando nella rivoluzione neolitica dell'agricoltura e dell'agricoltura.

Oggi la situazione è ben diversa e, a causa dei cambiamenti del clima, una dieta senza carne globale potrebbe farci guadagnare 30 anni di emissione.