Gli esseri umani utilizzano le frecce avvelenate da oltre 70.000 anni, secondo uno studio

L'umanità ha ampiamente utilizzato le frecce avvelenate nel corso delle ere, tant'è che le popolazioni indigene di tutto il mondo ne fanno ancora uso oggi. Alcune delle prime prove concrete dell'uso di veleno sono tracce della ricina, che tutti i fan di Breaking Bad sicuramente conosceranno, su applicatori di legno di 24.000 anni fa. E non solo.

Gli archeologi sospettano da tempo che questa tecnica di caccia sia molto più antica, e nuove prove ora suggeriscono che gli esseri umani abbiano utilizzato le frecce avvelenate negli ultimi 72.000 anni. I ricercatori hanno esaminato le proprietà delle frecce avvelenate conosciute, confrontandole con quelle che non si basano sul veleno.

L'autrice dello studio, l'archeologa Marlize Lombard dell'Università di Johannesburg in Sud Africa, ha valutato 306 frecce a punta ossea della tarda età della pietra sul Journal of Archaeological Science: Reports. Sei di queste frecce risalgono a 72.000-80.000 anni fa, direttamente dalla Grotta di Blombos in Sud Africa. Tre di queste frecce hanno proprietà coerenti con le punte di freccia avvelenate. "Una è troppo piccola, e usata come punta di freccia non avvelenata sarebbe stata inefficace", scrive Lombard.

"Quando si ha a che fare con il passato umano, i numeri da soli raramente possono rivelare le sfumature necessarie per una profonda comprensione dei tecno-comportamenti, per questo è necessaria una misura di valutazione e interpretazione qualitativa", scrive. In una freccia trovata alla foce del fiume Klasies in Sud Africa, vecchia di 60.000 anni, sono state osservate delle micro-crepe con un residuo nero che sospettano sia veleno, colla o entrambi.

Se queste scoperte dovessero rivelarsi vere, dimostrano come questa antica tecnologia umana sia diventata uno strumento così efficace che ha resistito in modo eccellente alla prova del tempo.