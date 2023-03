Estate 2023 potenzialmente bollente? Google lancia gli avvertimenti

L'estate 2022 non è semplice da dimenticare. Basti solamente pensare, se si guarda al mondo della tecnologia, a questioni come una Valve che avverte del possibile surriscaldamento di Steam Deck. Chiaramente i problemi reali del caldo record sono ben altri, ma di certo siamo un po' tutti in attesa di comprendere come sarà l'estate 2023.

Lungi da noi voler effettuare previsioni, dato che solamente il tempo ci dirà come andranno le cose, sembra che ci siano indicazioni relative al fatto che luglio e agosto possano risultare dei mesi "bollenti", perlomeno stando a quanto si può leggere su iLMeteo. In questo contesto, stando a quanto riportato da Wccftech, nonché come si può apprendere anche direttamente mediante il blog ufficiale di Google, BigG sta cercando di aiutare le persone ad "adattarsi al caldo estremo".

In che modo? Gli avvertimenti legati al caldo arrivano direttamente nelle ricerche Google. L'azienda di Mountain View afferma infatti che, visto anche quanto legato ai cambiamenti climatici, sta cercando di mettere la propria tecnologia maggiormente al servizio di tutti, così da cercare di prevenire determinate situazioni e limitare il più possibile i rischi.

Google spiega in particolare di aver rilevato che a luglio 2022 le persone si sono rivolte al suo motore di ricerca in modo importante per ottenere informazioni sul caldo estremo a livello globale. BigG afferma dunque che in questo contesto gli utenti possono aver bisogno di ottenere rapidamente indicazioni autorevoli e utili sul tutto. La società di Mountain View si sta dunque impegnando a integrare, nell'arco dei prossimi mesi, avvisi legati al caldo estremo direttamente nel contesto dei risultati di ricerca (potete vedere un esempio nell'immagine presente in calce alla notizia).

In parole povere, verranno fornite agli utenti previsioni in merito alle ondate di caldo, così come verranno dati consigli su come gestire il tutto al meglio. Chiaramente ci sarà bisogno di informazioni pertinenti e accurate in un contesto di questo tipo, quindi Google sta collaborando con il Global Heat Health Information Network (GHHIN) per effettuare queste operazioni nel modo migliore possibile.

Per il resto, BigG fa sapere che sta sostenendo anche alcune organizzazioni legate al clima, nonché che sta aiutando alcune città, mediante l'uso dell'IA e di immagini aeree, a pianificare al meglio le operazioni da svolgere in base al posizionamento degli alberi. Insomma, in quel di Mountain View si stanno già preparando in vari modi a un'eventuale estate 2023 "bollente" (e non solo a quella).