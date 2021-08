Quest'estate ci sono state 80 tempeste di fuoco: il numero aumenterà in futuro?

Ultimamente siamo stati testimoni di temperature davvero estreme: in Nord America le infrastrutture si stavano perfino "sciogliendo", mentre in Sicilia si è verificata la temperatura più alta d'Europa di sempre. Ovviamente ci sono stati decine di incendi che hanno devastato le foreste di tutto il mondo: siamo solo all'inizio?

Non sono "incendi" normali quelli di cui parleremo oggi, ma di quelli chiamati pirocumuli o cumulonimbus flammagenitus, eventi che perforano la tropopausa con mostruosi pennacchi di fumo visibile perfino dallo spazio.

"Abbiamo visto da 75 a 80 pirocumuli quest'anno nella stagione estiva dell'emisfero settentrionale; un numero che supera le stagioni precedenti per le quali disponiamo di dati", ha dichiarato Mike Fromm, meteorologo del Naval Research Laboratory degli Stati Uniti, a IFLScience". Un evento del genere è, in poche parole, una vera e propria "tempesta di fuoco".

Quando incendi estremamente grandi portano l'aria calda nell'atmosfera, quest'ultima si condensa in nuvole. Se l'atmosfera è instabile, il fumo generato può continuare a salire, generando potenti correnti ascensionali; tutto questo mentre l'aria fredda viene aspirata per riempire il vuoto sottostante. Questi venti alimentano le fiamme e viene creato una sorta di "circolo vizioso".

Il più alto pennacchio di fumo mai registrato è stato causato da un incendio dell'Australia tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020. L'evento ha inviato del fumo nell'atmosfera per 34 chilometri, ben dentro lo strato di ozono. Come per tutti gli incendi, i fattori chiave che contribuiscono alla formazione di questi eventi sono il calore, la siccità e il vento.

Poiché le temperature medie globali continuano ad aumentare e la siccità diventa più comune, sembra logico presumere che incendi estremi del genere aumenteranno solo di frequenza. Quindi, purtroppo, dobbiamo aspettarci sempre più eventi simili in futuro... almeno se la situazione climatica globale non migliorerà.