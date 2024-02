In estate arriva la Patente digitale: sarà integrata nell'app Io su smartphone

Proprio nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato del sistema IT-Wallet, che dovrebbe portare alla dematerializzazione completa dei documenti di riconoscimento per inserirli direttamente nell’app Io degli smartphone.

Come riporta l’odierna edizione de Il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Edoardo Nastri, il prossimo documento ad essere interessato dalla rivoluzione digitale sarà la Patente di Guida.

Il giornalista infatti osserva che la Patente diventerà digitale e, secondo le ultime indiscrezioni, a partire dalla prossima estate sarà disponibile nell’applicazione Io della Pubblica Amministrazione, che ormai è presente sugli smartphone di praticamente tutti i cittadini italiani ed a cui si accede utilizzando lo SPID.

Non è chiaro se l’aggiunta della Patente in Io avverrà tramite IT-Wallet oppure se la Patente di Guida sarà presente nella sezione “Portafoglio” una volta effettuato il login. Il Corriere però afferma che gli incaricati starebbero anche valutando l’aggiunta della Patente nei wallet digitali come Apple Wallet o Google Wallet, dove alloggiano le carte di credito e debito e dove durante il Covid-19 si poteva aggiungere anche il Green Pass. Il cambiamento quindi sarà davvero importante, per la contentezza di tutti.

Almeno al momento però non sono arrivati dettagli in merito alla possibile data di lancio.