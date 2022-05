Estate e caldo sono in arrivo. Ecco un aiuto naturale per difendersi dal sole

Come proteggersi dal Sole? Evitare di scottarsi? Scongiurare l'invecchiamento della pelle? Tutte domande che ci poniamo non appena torna la bella stagione. Eppure, a meno che non ci nascondiamo nell'ombra durante le ore più calde, creme solari e prodotti specifici rimangono l'unica vera soluzione. Possiamo però aiutare il nostro corpo, ecco come.

Oggi vi parleremo dell'importanza delle vitamina C ed E. La prima, nota anche come acido ascorbico, è conosciuta soprattutto per le sue ottime capacità di potenziare il sistema immunitario ed aiutarci durante i mesi invernali nel confrontarci contro i tipici malanni di stagione, ma dovrebbe essere ritenuta fondamentale anche d'estate. Ecco perché.

Secondo uno studio, pubblicato nel lontano 1996 su Pubmed, dal titolo "Effectiveness of antioxidants (vitamin C and E)...as topical photoprotectants", vi è una reale efficacia delle proprietà antiossidanti delle vitamine C ed E come fotoprotettori (contro le radiazioni UV).

Secondo quanto riportato dagli autori (Darr, Dunston, Faust e Pinnell), le vitamine in questione hanno entrambe dimostrato di essere in qualche modo efficaci in diversi modelli di fotodanneggiamento, soprattutto nell'impiego topico locale sotto forma di pomate o unguenti naturali.

Inoltre, è stato dimostrato come una combinazione delle vitamine C ed E, unite ad una protezione solare UVA commerciale, apportino una protezione apparentemente maggiore contro il danno fototossico da radiazioni solari.

Oltre a ciò, i derivati ​​della vitamina C come l' acido etilascorbico hanno mostrato risultati promettenti per eliminare qualsiasi forma di iperpigmentazione, poiché la vitamina C ostacola la funzione dell'enzima tirosinasi, prevenendo la produzione eccessiva di melanina e garantendo la naturale ripigmentazione della pelle.

Infine, stimolando la sintesi delle proteine ​​del collagene, aiuta a contrastare i raggi UV responsabili della distruzione delle cellule addette all'elasticità della pelle, riducendo così la comparsa di segni e rughe.

In estate quindi, dove è inverosimile evitare la completa esposizione al sole, bisogna prestare la massima attenzione verso i raggi UV. Una buona crema solare sarà sempre impossibile da sostituire come scudo, ma combinando le vitamine C ed E con essa si potrà raddoppiare la protezione della pelle.

Fate quindi una bella scorpacciata di arance, peperoni, broccoli, spinaci e pomodori per fare il pieno di vitamina C. Per quanto riguarda invece la vitamina E vi consigliamo di sgranocchiare qualche noce, nocciola o mandorla, o anche mangiare un avocado che di questi tempi va molto di moda.

A proposito di alimentazione sana, sapete che la dieta mediterranea aiuta a prevenire l'Alzheimer? Così come mangiare frutta e verdura favorisce il benessere mentale nei bambini.