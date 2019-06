Estate di offerte per MSI: fino a 900 Euro di sconto su laptop per il gaming

L’estate è oramai scoppiata ed è tempo di pensare al regalo della promozione o, in ogni caso, sfruttare le migliori occasioni che la stagione propone. E per questo, il popolare produttore di laptop per il gaming MSI ha dato il via ad una nuova promozione.

Grazie all’iniziativa “L’estate con MSI”, da oggi e fino al 24 Giugno è possibile acquistare, presso i partner aderenti all’iniziativa, diversi modelli di notebook per il gaming o per la produttività a prezzi scontati e incredibilmente convenienti.

Per chi ha sempre sognato di acquistare lo stato dell’arte dei laptop per giocare con cui essere invincibile sui campi di battaglia, è giunto il momento di aggiudicarsi il potentissimo GT75 Titan, che nella sua configurazione top (mod. 8SG-038IT), equipaggiata con display 17,3’’ UHD 4K IPS, RTX 2080 e CPU i7-8750H, è in vendita a 3.499 euro, anziché 4.399 euro, con uno sconto di 900 euro sul prezzo di listino.

Dedicato ai gamer che vogliono approfittare delle performance della RTX 2080 in una configurazione molto bilanciata con display 17,3” Full HD e CPU Intel Core i7, è il GE75 Raider che, grazie a questa speciale iniziativa promozionale, nel modello 8SG-051IT è ora acquistabile a 2.599 euro, anziché 3.299 euro, e, quindi, con uno sconto di 700 euro.

Se l’oggetto del desiderio è un laptop leggero e sottile con cui giocare al massimo ovunque si voglia, un’ottima scelta è il GS75 Stealth, che è in vendita a 3.199 euro, anziché 3.599 euro (mod. 8SG-063IT), beneficiando di uno sconto di 400 euro.

Chi ha un budget inferiore ai 2000 euro, ma non per questo intende rinunciare a giocare alla grande grazie alla grafica NVIDIA RTX 2060, può orientarsi sul GE63 Raider RGB (mod. 8SE-055IT), che è possibile acquistare a 1.799 euro, anziché 2.099 euro, con uno sconto di 300 euro, mentre chi dispone di un budget di poco superiore ai 1.000 euro, può scegliere il conveniente GF63 che, nel modello 8RD-063IT, dotato di processore Intel Core i7, GTX1050 Max Q e display 15,6 Full HD, è in vendita a 1.199 euro, anziché 1.399 euro.

Diverse sono, inoltre, anche le opzioni per coloro che ricercano un notebook potente e affidabile con cui lavorare e sprigionare la propria creatività, che possono orientarsi su un laptop della linea Prestige e acquistare, ad esempio, l’elegante P65 Creator a 1.399 euro (mod. 8RD-041IT) o il nuovo PS63 Modern, sottile e accattivante, a 1.299 euro (mod. 8RC-020IT), approfittando di sconti tra i 300 e i 400 euro.

Infine, chi sceglie un notebook firmato MSI, in aggiunta agli sconti avrà diritto a ricevere , in base ai modelli e salvo esaurimento scorte, un ricco bundle di accessori in dotazione, tra cui mouse e cuffie per il gaming, sacca e diversi altri gadget, che renderanno l'esperienza d'uso con il proprio laptop ancor più piacevole.

Per ulteriori info su configurazioni e bundle: https://it.msi.com/Laptops/