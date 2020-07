L'estate di Saturno nella nuova spettacolare immagine di Hubble

Saturno è probabilmente il pianeta più affascinante del Sistema Solare, e non può che dare il meglio di sè quando decide di posare per il più grande astrofotografo di sempre: il Telescopio Spaziale Hubble. L'immagine suggestiva di cui stiamo parlando risale al 4 luglio 2020 e racchiude in sè alcuni aspetti affascinanti del Signore degli Anelli.

Puntata la camera Wield Field 3, Hubble ha ripreso il sesto pianeta del nostro sistema solare nel momento in cui si trovava più vicino alla Terra, ovvero a circa 1.34 miliardi di chilometri. A questa distanza il telescopio ha potuto immortalare alcuni dettagli unici e che spesso passano in secondo piano. La foto è frutto di un'esposizione multipla (ovvero un insieme di più immagini ma con diverse esposizioni) in modo da raccogliere quanti più dettagli possibili. Si può notare come l'emisfero nord abbia una colorazione differente rispetto allo spicchio di emisfero sud che si intravede sotto gli anelli, al centro dell'immagine. Questa colorazione è dovuta principalmente al fatto che su Saturno in questo momento, così come da noi sulla Terra, è estate nella zona "boreale" è inverno in quella "australe".

Come sappiamo le stagioni sono il frutto dell'inclinazione dell'asse di rotazione rispetto al proprio piano orbitale. Saturno è inclinato di 26.73° permettendo così l'esistenza delle stagioni saturniane. Sono piuttosto differenti da ciò che si può immaginare: il pianeta prende la maggior parte del suo calore dal nucleo e non dall'irraggiamento solare, mantenendo le sue temperature molto basse, sui -178 C° circa. Quando però è periodo estivo il polo setentrionale di Saturno è diretto verso il Sole, assumendo una quantità sensibilmente maggiore di luce (e di calore) dando a tutta l'atmosfera una sorta di bagliore bronzeo, in netto contrasto con quello bluastro dell'emisfero opposto.

Si notano anche le classiche bande bianche, brune e giallastre composte da idrogeno, elio, ammoniaca e vari idrocarburi che vorticano instancabilmente nell'atmosfera saturniana. Infine, come chicche finali, si possono osservare distintamente alcune delle 82 lune risplendere sull'oscuro sfondo abissale, ovvero: Encelado, Mimas, Epimeteo e Pandora.

Hubble ha affrontato molteplici problemi negli ultimi anni e l'ormai possibile pensionamento potrebbe essere vicino, ma i paesaggi spaziali che può regalarci sono ancora senza eguali. Ciò ci fa domandare: di quali prodezze sarà mai capace il suo successore James Webb? Se non dovesse essere rinviato ulteriormente, lo scopriremo nell'estate 2021.