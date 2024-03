Estati sempre più calde: Il cambiamento climatico ci farà 'bruciare' di più

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, è riuscito a dimostrare una tendenza climatica preoccupante e sempre in maggiore aumento: l’Indice di Calore (che identifica quanto caldo si percepisce veramente) purtroppo sta aumentando ad un ritmo tre volte superiore rispetto alle letture effettive della temperatura.

L'indice di calore, introdotto nel lontano 1979, è un dato di fondamentale importanza poiché riflette il modo in cui il corpo umano risponde al calore ed all’umidità. Tenendo conto degli effetti sia dell’umidità relativa che della temperatura dell’aria, offre infatti una rappresentazione più accurata dello stress termico sulla nostra fisiologia, soprattutto per chi è costretto a rimanere per molto tempo sotto la calura estiva.

Quante volte infatti, "grigliati" dal solleone, la temperatura dell’aria ci è sembrata molto più calda di quanto fosse in realtà. Questo perché il nostro corpo si raffredda attraverso l'evaporazione che avviene con la sudorazione, tuttavia, quando l'aria è satura di umidità il sudore non evapora così velocemente, rendendo difficile per il corpo regolare efficacemente la propria temperatura.

Data quindi l'importanza per la salute umana dell'indice di calore, il Prof. David Romps, docente presso l’Università della California a Berkeley, ha voluto determinare la precisione degli attuali metodi di calcolo di questo parametro, scoprendo quanto non fossero assolutamente all’altezza. Con i colleghi ha quindi proposto un nuovo metodo che tiene conto di tutte le combinazioni di temperatura ed umidità, scegliendo il Texas come area di studio.

"Ho scelto il Texas perché avevo visto alcuni valori dell'indice di calore elevati che mi hanno fatto pensare che sarebbe stata l'area perfetta in cui quest'estate probabilmente si sarebbero verificate combinazioni di caldo e umidità tali da non essere catturate correttamente dagli strumenti del NOAA", ha affermato l'autore.

L’utilizzo del loro nuovo metodo per calcolare l’indice di calore ha portato infatti ad alcune scoperte sconvolgenti. Durante le ondate di caldo della scorsa estate in tutto lo stato, Romps è rimasto sbalordito dal fatto che l'aeroporto Ellington di Houston abbia registrato, il 23 luglio 2023, un incredibile indice di calore di 75°C, attribuendone 6°C come aumento dovuto al riscaldamento globale.

"Sono dati davvero impensabili. Per il corpo umano, riuscire a mantenere una temperatura interna standard va oltre la capacità fisiologica di una persona giovane e sana. In tali condizioni, il processo di evaporazione umana sottopone il cuore ad un forte stress", ha affermato il Prof. Romps.

L'autore ha quindi messo in guardia dalle gravi conseguenze del consumo incessante di combustibili fossili che potrebbero esporre metà della popolazione mondiale ad uno stress termico estremo e pericoloso per la vita. Questo rischio è particolarmente acuto per gli individui che non sono giovani o sani, quelli impegnati in lavori fisici o quelli esposti alla luce solare diretta che rischiano maggiormente un pericoloso colpo di calore.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su