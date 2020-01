L'estensione degli aggiornamenti di Windows 7 costa 800mila Euro al Governo tedesco

La fine del supporto a Windows 7 costa carissima al Governo tedesco. Il Ministero Federale Tedesco, infatti, per mettere in sicurezza circa 33mila macchine non aggiornate a Windows 7 dovrà pagare una fattura da 800mila Euro a Microsoft per ottenere l'estensione degli aggiornamenti per un altro anno.

Microsoft, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, ha terminato il supporto a Windows 7 la scorsa settimana, ma nonostante gli alert e le notifiche milioni di PC continuano ad utilizzare l'ormai obsoleto sistema operativo. Il colosso di Redmond, per coloro che non pagano l'importo annuale, non rilascerà più aggiornamenti di sicurezza, anche per le falle più critiche.

L'Extended Security Updates (ESU) di Windows 7 ha un costo di 50 Dollari per ogni PC da supportare nel primo anno, che diventano 100 Dollari per il 2021 e 200 Dollari per il 2022. E' chiaro che le intenzioni di Microsoft sono di spingere i propri utenti a scegliere Ten come OS.

Il Governo tedesco a quanto pare non si sarebbe rifiutato di aggiornare i PC, ma non avrebbe fatto in tempo a completare la procedura, nonostante il preavviso. Handesblatt riferisce che 20.000 PC su 85.000 utilizzati negli uffici del Governo di Berlino avrebbero ancora Windows 7, da qui la scelta di ricorrere al programma ESU.