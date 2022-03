Grazie a questa estensione per i browser, le chat di Whatsapp Web saranno più sicure

CloudFlare e Whatsapp collaborano per rendere le chat di Whatsapp Web ancora più sicure. E’ in quest’ottica che si aggiunge l’estensione per i browser Code Verify che promette di migliorare la sicurezza della versione web del client di messaggistica istantanea di Facebook.

Il download può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo ed il funzionamento è molto semplice. Il plugin, infatti, lavora silenziosamente ed in background: dopo aver effettuato il download infatti non si deve fare praticamente nulla. Code Verify funziona verificando che i contenuti di Whatsapp Web non siano stati manomessi, allo scopo di rendere più difficile ad un aggressore di compromettere i dati o la privacy dei messaggi crittografati utilizzando il sistema end-to-end.

Una volta effettuata l’installazione, alla destra della barra delle applicazioni sarà mostrato un semaforo. La spunta verde significa che Code Verify ha effettuato le verifiche del caso e non riscontrato grosse manomissioni al codice. In caso contrario, invece, fornirà anche dei consigli su come risolvere e mettere in sicurezza il proprio profilo.

Meta osserva che l’estensione non è in grado né di leggere i messaggi, ed i dati non vengono inviati a Cloudflare. A tal proposito, la compagnia ha anche rilasciato il codice su GitHub per metterlo a disposizione degli sviluppatori.

Code Verify è attualmente disponibile per Chrome ed Edge, ma prossimamente arriverà anche per Firefox.