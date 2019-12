Un'estensione di Google Chrome consente di vedere i like su Instagram

Da qualche mese Instagram ha deciso di nascondere i like in Italia, nell'ambito della nuova strategia societaria che mira a valorizzare i contenuti a discapito dei numeri classici. Molti utenti non hanno accolto favorevolmente la decisione, ma per loro c'è "un'estensione magica" che permette di accedere nuovamente al contatore dei like.

Si chiama The Return of the Likes e può essere aggiunta al browser cliccando sul tasto "Aggiungi" presente a questo indirizzo. Come indicato nella descrizione, si tratta di un plugin che non fa altro che mostrare il numero di like e commenti per ogni post pubblicato su Instagram, soprattutto quelli delle persone seguite, che come noto non sono più accessibili.

Interessante notare come gli stessi sviluppatori abbiano sottolineato che l'estensione non provoca l'invio di alcun tipo di dato ai propri server.

Purtroppo però è disponibile solo sulla versione web del social network, a cui si può accedere da browser. Il plugin ovviamente non si può attivare sull'app ufficiale di Instagram, che ha bandito categoricamente il conteggio dei like e dei commenti per evitare che le persone siano troppo dipendenti da esse.

Di recente il social network di Mark Zuckerberg ha iniziato a fare lo stesso anche negli Stati Uniti, scatenando anche li reazioni miste tra gli iscritti.