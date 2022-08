Queste estensioni Google Chrome rubano dati sensibili: installate oltre 1 milione di volte

Giusto tre giorni fa un report ha portato alla scoperta di una estensione per Chrome con un fastidioso adware, eppure non è l’unica novità riguardante virus nascosti nel browser: una indagine di McAfee ha svelato cinque estensioni scaricate oltre 1.4 milioni di volte con malware al loro interno.

Queste estensioni dannose hanno un compito semplice: monitorare quando gli utenti visitano i siti di e-commerce per modificare i cookie affinché il link si modifichi automaticamente e aggiunga un codice di affiliazione per ogni acquisto. Ciò, ovviamente, porta anche alla scoperta della posizione del dispositivo con informazioni chiave come paese, città e codice postale.

In tutto ciò, le estensioni eludono il rilevamento da parte di ricercatori e utenti applicando un ritardo di 15 giorni dal momento della loro installazione al monitoraggio dell’attività del browser. Insomma, sanno anche sfuggire agli occhi più attenti per un certo periodo di tempo.

Ma quali sono le estensioni interessate? Eccole qua:

Netflix Party (mmnbenehknklpbendgmgngeaignppnbe) – 800,000 download

(mmnbenehknklpbendgmgngeaignppnbe) – 800,000 download Netflix Party 2 (flijfnhifgdcbhglkneplegafminjnhn) – 300,000 download

Full Page Screenshot Capture – Screenshotting (pojgkmkfincpdkdgjepkmdekcahmckjp) – 200,000 download

(pojgkmkfincpdkdgjepkmdekcahmckjp) – 200,000 download FlipShope – Price Tracker Extension (adikhbfjdbjkhelbdnffogkobkekkkej) – 80,000 download

AutoBuy Flash Sales (gbnahglfafmhaehbdmjedfhdmimjcbed) – 20,000 download

Al momento della scrittura della notizia le due estensioni di Netflix Party sono le uniche rimosse dallo store, ma questo non le elimina dai browser web. Pertanto, verificate se le avete installate sulla vostra versione di Google Chrome e procedete in caso con la disinstallazione manuale.

Sempre à propos di Google, eccovi il possibile design del Pixel Fold.