Poco dopo l'estinzione dei dinosauri, sulla Terra si schiantò un altro asteroide

La fine dei dinosauri arrivò dal cielo, più precisamente dallo spazio. Fu un asteroide, come ben sappiamo, a far estinguere queste creature all'incirca 66 milioni di anni fa. Un fulmine non può colpire due volte lo stesso luogo... sbagliato! Perché è stato scoperto un secondo asteroide che colpì la Terra 58 milioni di anni fa.

I ricercatori del GLOBE Institute dell'Università di Copenaghen hanno scoperto un grande cratere da impatto largo 31 chilometri sotto la spessa calotta glaciale Hiawatha della Groenlandia. Sono stati due i team separati che hanno lavorato allo studio: gli scienziati del Museo di storia naturale della Danimarca, insieme a quelli del GLOBE Institute dell'Università di Copenaghen, e i ricercatori del Museo Svedese di Storia Naturale.

Entrambi hanno stabilito la stessa età di impatto, ovvero 58 milioni di anni fa. "La datazione del cratere è stata una cosa particolarmente difficile da decifrare, quindi è molto soddisfacente che due laboratori in Danimarca e Svezia, utilizzando metodi di datazione diversi, siano giunti alla stessa conclusione", ha affermato in una nota Michael Storey, uno scienziato del Museo di storia naturale della Danimarca.

Al momento dell'impatto, la Groenlandia non era ricoperta da una calotta glaciale, ma piuttosto ospitava una foresta pluviale temperata. Dopo lo schianto, l'asteroide ha rilasciato la forza di svariate bombe atomiche che, quasi sicuramente, hanno distrutto buona parte della Groenlandia. Gli esperti, però, non sanno quale sia stato l'effetto dell'impatto sul clima globale.

L'obiettivo degli addetti ai lavori adesso è quello di studiare il cratere Hiawatha nella speranza di comprenderne l'effetto, sia su scala locale che globale. A proposito, in Cina è stato scoperto il cratere d'impatto più grande al mondo.