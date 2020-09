L'estinzione dei mammiferi sta accelerando verso una seconda ondata ancora più letale

Sempre più specie si stanno estinguendo sul nostro pianeta. Secondo un nuovo studio, le estinzioni dei mammiferi risalenti a 126.000 anni fa hanno avuto più a che fare con gli impatti negativi dell'umanità rispetto a qualsiasi fattore climatico del passato. E questo sottoprodotto dell'umanità sta accelerando.

"Sulla base delle tendenze attuali, prevediamo per il prossimo futuro un tasso di estinzione senza precedenti", spiega il team di ricerca, guidato da Tobias Andermann dell'Università di Göteborg in Svezia. Utilizzando il modello bayesiano, i ricercatori hanno cercato di valutare statisticamente se le estinzioni di specie di mammiferi negli ultimi 126.000 anni (l'inizio del tardo Pleistocene).

In quel lasso di tempo, almeno 351 specie di mammiferi si sono estinte, anche se circa 80 di queste sono effettivamente scomparse solo nell'ultimo mezzo millennio, dal 1500 d.C. Sulla base dei nuovi calcoli, il team afferma che gli attuali tassi di estinzione oggi sono circa 1.700 volte superiori a quelli all'inizio del tardo Pleistocene.

Oggi, 351 estinzioni potrebbero accadere in "soli" 810 anni, mentre la prima volta ci sono voluti 126.000 anni. "In realtà, le cause delle estinzioni sono più complesse e non ci si aspetta che dipendano completamente da una singola variabile. Tuttavia, i nostri risultati mostrano che la crescita della popolazione umana e i processi associati hanno avuto un forte effetto sull'estinzione dei mammiferi, mentre i modelli climatici globali, come come ultimo massimo glaciale, non lascia una traccia statisticamente rilevabile nel record di estinzione", scrivono gli autori.

Potrebbero essere coinvolti numerosi fattori derivati dall'uomo, tra cui un'intensa pressione di caccia, l'uso del suolo, le modifiche dell'ecosistema e altri "effetti a cascata". La cosa più allarmante, tuttavia, è la seguente: fino a 558 nuove estinzioni potrebbero verificarsi entro la fine di questo secolo, con un tasso di estinzione fino a 30.000 volte più veloce di quello dell'inizio del tardo Pleistocene.

Data la natura altamente astratta di queste simulazioni, non ci si può aspettare che tutte queste previsioni (per fortuna!) si avverino e, inoltre, possiamo ancora agire per fare qualcosa. "Possiamo salvare centinaia di specie dall'estinzione con strategie di conservazione più mirate ed efficienti", afferma infine Andermann sulla ricerca pubblicata su Science Advances.