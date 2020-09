Estinzione di massa di 233 mln di anni fa potrebbe avere portato all'ascesa dei dinosauri

Sulla Terra ci sono state cinque grandi estinzioni di massa, ma non solo: si sono verificati altri piccoli eventi estintivi di minore portata rispetto ai "Big Five". Una nuova scoperta sembra aver portato alla luce un'altra estinzione avvenuta circa 233 milioni prima della comparsa dei dinosauri che ha aperto la strada al loro dominio.

Chiamata Carnian Pluvial Episode (CPE), i ricercatori hanno già esaminato questo periodo di tempo, perché sapevano dell'improvviso cambiamento del clima probabilmente causato da una copiosa attività vulcanica che ha creato le Grandi province ignee (LIP). Secondo un nuovo documento di ricerca, durante questo periodo sembra essersi verificata un'estinzione di massa.

"Le eruzioni sono state così enormi, hanno pompato enormi quantità di gas serra come l'anidride carbonica, e ci sono stati picchi di riscaldamento globale", ha affermato Jacopo Dal Corso, coautore dello studio della China University of Geosciences sulla ricerca recentemente pubblicata sulla rivista Science Advances.

Una delle prime indicazioni del cambiamento climatico e dell'estinzione durante il Carnico (compreso tra circa 228,7 e 216,5 milioni di anni fa) è stata la prova di un periodo prolungato di aumento delle precipitazioni, durato circa un milione di anni. Poiché il clima è cambiato durante quel periodo, ha causato una grave perdita di biodiversità, sulla terra e negli oceani. Come risultato di quell'estinzione, le foreste di conifere si espansero e apparvero altri nuovi tipi di vita vegetale.

Gli ecosistemi della Terra iniziarono ad assomigliare di più alla Terra dei nostri giorni, ma il cambiamento portò a una crisi alimentare per gli erbivori esistenti. Nello stesso momento apparvero un mucchio di nuove specie: non solo dinosauri, ma anche le prime tartarughe, coccodrilli, lucertole e mammiferi. Negli oceani apparvero le prime barriere coralline (che potrebbero presto scomparire) e molti moderni gruppi di plancton.

"Le prove indicano una possibile cascata di eventi simili ad altre estinzioni di massa: eruzione del LIP come fattore scatenante, rilascio di gas vulcanici, rapidi cambiamenti di temperatura, anossia oceanica e rimodellamento dell'ecosistema principale caratterizzato sia per estinzioni che per diversificazioni", affermano i ricercatori nel loro documento.

Non si tratta di una ricerca definita e, così come scrivono gli esperti, servono ancora diversi studi prima che si possa confermare un evento del genere.