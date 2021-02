L'estinzione dei Neanderthal? Forse è stata causata dal campo magnetico della Terra

I poli magnetici della Terra si sono capovolti 42.000 anni fa. Questo evento causò, molto probabilmente, l'estinzione dei Neanderthal. Un nuovo documento, pubblicato sull'illustre rivista Science, ha esaminato l'avvenimento in questione.

L'inversione causò la quasi scomparsa del campo magnetico terrestre che, così come sappiamo, protegge il pianeta dalle radiazioni nocive dello spazio e dalle particelle del Sole. "La radiazione non filtrata dallo spazio ha lacerato le particelle d'aria nell'atmosfera terrestre, separando gli elettroni ed emettendo della luce, un processo chiamato ionizzazione", afferma in una dichiarazione Chris Turney, professore presso UNSW Science e coautore dello studio. "L'aria ionizzata ha 'fritto' lo strato di ozono, innescando un'ondata di cambiamento climatico in tutto il mondo".

"Se un evento simile accadesse oggi, le conseguenze sarebbero enormi per la società moderna", afferma in un comunicato Alan Cooper, coautore dello studio. "La radiazione cosmica in arrivo distruggerebbe le nostre reti elettriche e le reti satellitari". Ovviamente gli esperti non sanno con certezza cosa potrebbe succedere in realtà; la comunità scientifica è infatti parecchio divisa sulle conseguenze (soprattutto sul numero delle volte che è accaduto nel tempo).

Ogni poche centinaia di migliaia di anni circa, il campo magnetico terrestre si inverte, cambiando la sua posizione, questo fenomeno potrebbe star accadendo 10 volte più velocemente del previsto.