L'estinzione dei Neanderthal? È stato un 'genocidio' causato dagli umani

L'estinzione dei Neanderthal, i nostri cugini più stretti, è uno dei misteri più intriganti che riguarda questa specie. L'ipotesi più ovvia è che siano stati proprio gli umani del tempo a decimarli, ed un ricercatore suggerisce che questo "genocidio naturale" fosse inevitabile.

Avvenuta tra i 30.000 e i 40.000 anni fa, la causa di questa scomparsa è tuttora ampiamente ricercata dagli scienziati; secondo l'esperto di criminologia Yarin Eski, "la violenza genocida e lo sfruttamento delle masse sono forse le principali caratteristiche dell'essere umano", e afferma che la nostra abilità nell'uccidere abbia posto fine ai Neanderthal.

Detto questo, le cause potrebbero essere state multiple e varie. Il dott. Eski illustra un'ipotesi secondo cui gli umani moderni che raggiunsero l'Eurasia dall'Africa portarono con loro diverse malattie, da cui i Neanderthal non potevano proteggersi.

Un'altra ipotesi ancora suggerisce che le nostre superiori strategie di caccia ci permisero di monopolizzare il cibo e le risorse, lasciando i nostri cugini a morire di stenti. Oppure semplicemente l'accoppiamento con gli umani portò ad una diminuzione dei loro numeri (a proposito, sapete qual è la nostra caratteristica ereditata dai Neanderthal?).

Il dott. Eski però rimane saldo nella sua idea principale; analizzando le tendenze criminali della psiche umana e i suoi effetti nella storia recente, egli afferma che la nostra capacità cognitiva - in particolare l'abilità di "deumanizzare" gli altri - è ciò che ci ha reso la specie dominante sul pianeta.

Come spiega il ricercatore, "per ottenere l'annientamento e commettere un genocidio siamo soliti deumanizzare il prossimo, immaginandoli come non-umani, il che ci permette di distanziarci." Citando esempi dall'antico Egitto all'Impero Romano, la colonizzazione dell'Asia e delle Americhe ed infine la Germania nazista, è difficile dargli torto.

Il dott. Eski conclude dicendo che: "l'estinzione dei Neanderthal dovrebbe essere riconosciuto come genocidio, rafforzando l'idea che il patrimonio umano [...] ha origine da infiniti atti di violenza, distruzione e uccisione."