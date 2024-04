L'estinzione delle orche è vicina? La situazione è realmente preoccupante

Il recente studio è stato prontamente pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment e dimostra come vi siano solamente 75 individui in natura. Un drammatico dato che pone le orche residenti meridionali (SRKW) tra le specie più a rischio di estinzione.

È sufficiente pensare al fatto che le orche insegnano come affondare le barche ai piccoli, per rendersi conto dell’estrema intelligenza di questo splendido animale. Tuttavia, anche loro sono a forte rischio estinzione. Parliamo in particolare di una singola specie, ciononostante un recente studio ha rivelato come questo rischio stia in realtà accelerando, con la popolazione SRKW in calo a un ritmo di circa l’1% all’anno. Un vero e proprio dramma.

Vivono principalmente nelle acque al largo della costa pacifica del Nord America, che si estende dalla California all'Alaska, che è divenuto col tempo il loro habitat ideale e si nutrono quasi esclusivamente del salmone chinook. Esiste però un serio problema legato a questo prelibato pesce.

Per quanto possa apparire banale, la pesca eccessiva di questi salmoni ha infatti ridotto drasticamente la disponibilità di prede, portando ad un catastrofico calo del numero di SRKW. La motivazione è molto semplice: viene a mancare la fonte di alimentazione principale. Ma non è tutto.

Bisogna anche tenere in considerazione il basso numero di femmine di orche nate negli ultimi anni, nonché le morti causate da urti accidentali di imbarcazioni. Un insieme di fattori decisamente preoccupante.

A peggiorare le cose, i ricercatori spiegano che "Le orche residenti meridionali sono note per essere tra i mammiferi marini più contaminati al mondo", con livelli pericolosamente alti di policlorobifenile (PCB), ovvero un inquinante tossico che compromette la crescita degli animali, la funzione immunitaria e la salute sessuale.

La situazione appare dunque piuttosto grave e senza un unico e deciso piano d’azione atto a raggiungere l’obiettivo di ripresa di una crescita sostenuta del 2,3% per 28 anni, sembra realmente difficile salvare queste povere orche. Tuttavia, i ricercatori affermano che gli sforzi concertati di conservazione potrebbero almeno invertire il declino e potrebbero potenzialmente portare a un tasso di recupero dell’1% all’anno.

Le orche sono spietate e utilizzano cruenti metodi per cacciare, ma la speranza è ancora viva. Non c'è però più tempo da perdere, come avvertono gli autori dello studio, la possibilità di salvare questa specie iconica sta per scadere.

