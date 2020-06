Estrarre ghiaccio dalla Luna? Gli scienziati hanno creato una mappa per iniziare

Se l'uomo vuole stabilirsi sulla Luna, avrà bisogno di mappe topografiche incredibilmente dettagliate della sua superficie. I ricercatori dell'University of Central Florida (UCF) hanno compilato i dati di un satellite lunare per creare un altro tipo di mappa per aiutare i futuri cercatori di ghiaccio d'acqua sulla Luna.

La mappa tiene conto dei processi geologici e degli impatti degli asteroidi e di come questi eventi abbiano probabilmente creato depositi di ghiaccio. "Nonostante sia il nostro vicino più prossimo, non sappiamo ancora molto sull'acqua sulla Luna, in particolare sotto la superficie", afferma lo scienziato planetario Kevin Cannon, della UCF. "È importante per noi considerare i processi geologici che sono andati avanti per capire meglio dove possiamo trovare depositi di ghiaccio e come raggiungerli al meglio con il minor rischio."

Il modello creato da Cannon e dal suo team considera le fonti di ghiaccio d'acqua sulla Luna sopra e sotto la superficie e le varie aree che hanno trattenuto quel ghiaccio. Si concentra fortemente sugli eventi di impatto che hanno mescolato la regolite lunare con ghiaccio d'acqua e altri minerali.

Nell'articolo, pubblicato sulle riviste Icarus, il team ha dichiarato: "I risultati della simulazione hanno mostrato che le concentrazioni di ghiaccio dovrebbero infine diventare abbastanza omogenee su scale da metro a ettaro a causa dei vari impatto e che alte concentrazioni sono distribuite casualmente anziché raggruppate in minerali simili alla Terra." I ricercatori hanno scoperto che i migliori depositi di ghiaccio per l'estrazione probabilmente esisterebbero intorno ai 10 centimetri di profondità.

Il ghiaccio d'acqua potrebbe essere trasformato in combustibile, per le future missioni spaziali, e in acqua e ossigeno per gli esploratori lunari.