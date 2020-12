Estrarre materiali preziosi dagli asteroidi nello spazio? Possibile grazie ai microbi

Gli asteroide del nostro Sistema Solare potrebbero fornire una nuova e vasta fonte di materiali preziosi e oligoelementi. Basti pensare che esiste un asteroide che ha un valore di circa 700 quintilioni di dollari di materiale. Una domanda sorge spontanea: come facciamo a recuperare tutta questa ricchezza? Una possibilità e data dalla bioestrazione.

Per "bioestrazione" si intende il processo di impiego di microrganismi (come microbi) per estrarre metalli. Pensate che sia fantascienza? Sulla Stazione Spaziale Internazionale l'ESA (Agenzia spaziale europea) ha analizzato proprio la capacità di questi microrganismi di estrarre materiali preziosi in condizioni di microgravità.

"I microbi sono molto bravi a fare queste cose, perché estraggono elementi da tre miliardi e mezzo di anni, molto prima che arrivassero gli esseri umani", afferma Charles Cockell, ricercatore e professore del Centro britannico di astrobiologia dell'Università di Edimburgo. Quello che hanno scoperto gli esperti a bordo dell'ISS sarà molto importante per il futuro, poiché sembra che la microgravità non dia "fastidio" ai microrganismi.

Il prossimo passo è quello di capire se il materiale di cui sono composti gli asteroidi possa essere adatto per questi funghi e microbi. "I funghi utilizzati sono dissolutori aggressivi della roccia, che producono molto acido e formano reti sulle rocce. Abbassando il pH dell'ambiente, i microbi estrarranno elementi caricati positivamente dal materiale degli asteroidi, provocandone la rottura", continua infine Cockell.

L'esperimento sarà condotto per 19 giorni. Qui microrganismi interagiranno con pezzi di un asteroide di 4,5 miliardi di anni trovato in Marocco.