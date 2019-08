Estrarre risorse nello spazio, ma utilizzando i microbi

Se gli umani vogliono visitare altri mondi come Marte e la Luna, dovranno imparare a utilizzare e sfruttare tutte le risorse che troveranno lungo la strada. Da questo punto di vista, una mano potrebbe essere data proprio dai microbi, capaci di estrarre materiali dalla superficie della Luna, di Marte o persino degli asteroidi.

Questo processo, chiamato biomining, è già in uso sulla Terra, e nello spazio potrebbe aumentare notevolmente la nostra capacità di raccogliere materiali, piuttosto che investire il denaro e l'energia per trasportare le materie prime con noi.

Chiamato BioRock, questo esperimento è stato lanciato sulla Stazione Spaziale Internazionale il 25 luglio ed esaminerà proprio la capacità dei batteri di estrarre risorse nello spazio. 18 contenitori, contenenti i microbi e le materie prime da estrarre, verranno esposti a diversi livelli di gravità, tra cui quella di Marte (simulata) e l'ambiente di microgravità della Stazione Spaziale.

"Capire come i microbi interagiscono, crescono ed estraggono elementi da una superficie rocciosa in microgravità ci dirà, per la prima volta, se la bassa gravità influisce sulla capacità dei microrganismi di attaccarsi alle superfici rocciose ed eseguire l'estrazione", afferma Charles Cockell del Centre for Astrobiology dell'Università di Edimburgo.

Oltre a estrarre materie prime, i batteri potrebbero essere la chiave per trasformare le superfici di mondi desolati in fertili terreni agricoli, utili per coltivare il cibo. "Mentre ci spostiamo nello spazio, possiamo sfruttare i microbi per semplificare la nostra vita e migliorare il successo degli insediamenti spaziali", afferma infine Cockell.