Abbiamo estratto così tanta acqua dalla Terra che abbiamo inclinato il pianeta

Siamo tutti consapevoli dell'importanza dell'acqua per la nostra sopravvivenza, ma avete mai pensato che l'uso eccessivo di questa risorsa vitale potrebbe avere un impatto su scala planetaria? Una recente ricerca ha rivelato che l'estrazione di acqua sotterranea sta effettivamente influenzando l'intero pianeta, tanto da spostare i poli Nord e Sud.

La rotazione di Gaia dipende - un po' come una trottola - dalla distribuzione della massa: se spostiamo la massa verso il centro, la rotazione si accelera; se la spostiamo verso la periferia, la rotazione rallenta per mantenere l'equilibrio.

Ora, pensate a cosa succede quando estraiamo trilioni di tonnellate di acqua dal sottosuolo. Nel 2021, gli scienziati attribuirono un cambiamento nell'inclinazione della Terra allo scioglimento dei ghiacciai polari... ma sembra che un altro fattore stia giocando un ruolo significativo: l'estrazione di acqua sotterranea.

I dati raccolti dalla missione GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), un progetto congiunto tra Stati Uniti e Germania, hanno rivelato che i poli della Terra si sono spostati di quasi 80 centimetri in 17 anni. Questo movimento è stato attribuito alla fusione di enormi quantità di ghiaccio polare e all'aumento del livello del mare, che ha causato una redistribuzione dell'acqua verso l'equatore, ma non solo!

Quando l'acqua sotterranea viene estratta, viene inizialmente utilizzata per l'agricoltura o l'industria locali. Una volta portata in superficie, però, gran parte di essa evapora o finisce nei fiumi, per poi confluire negli oceani. Questo processo di rimozione dell'acqua sotterranea avrebbe dovuto aggiungere 6 millimetri al livello del mare tra il 1993 e il 2010, ma questo rappresenta solo circa il 10% dell'aumento osservato in quel periodo.

Il disgelo dei ghiacciai e l'espansione termica sono fattori più significativi, rendendo difficile per noi determinare con precisione la contribuzione di ciascuno. Gli scienziati, quindi, hanno calcolato come si sarebbero mossi i poli rispetto ai continenti basandosi solo sullo scioglimento dei ghiacci e, come immaginato, i loro calcoli non trovavano riscontro. Quando hanno aggiunto all'equazione l'estrazione del prezioso liquido, i risultati erano più vicini alla realtà (a proposito, ecco la conseguenza dello scioglimento di tutti i ghiacci).

La maggioranza proviene dagli Stati Uniti occidentali e il Nord dell'India, che si trovano a latitudini simili. Insomma, lo studio ci mostra che ogni goccia conta... non solo per noi, ma per l'intero equilibrio del nostro pianeta.