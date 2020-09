L'estrazione del cuore vista in Indiana Jones era praticata da numerose società antiche

Non è un segreto: molte civiltà antiche praticavano i sacrifici per ringraziare gli Dei o per placare e onorare certe divinità. Chi ha visto Indiana Jones e il tempio maledetto si ricorderà della scena cult dell'estrazione del cuore. Tali rituali erano una pratica religiosa prevalente in tutte le antiche società mesoamericane.

Le tecniche specifiche eseguite, la strumentazione utilizzata e la mitologia sottostante che motiva i sacrifici variavano tra le civiltà. Due studiosi, Vera Tiesler e Guilhem Olivier, in un nuovo studio (pubblicato su Current Anthropology) analizzano proprio le tecniche utilizzate dai membri dell'élite durante l'estrazione del cuore.

Concentrandosi sulla posizione delle aperture create nel torace per consentire la rimozione del cuore e del sangue di una vittima, gli autori esaminano le fratture e i segni risultanti negli scheletri per inferire sulla natura della ferita di ingresso e sulla potenziale strumentazione utilizzata. Le descrizioni del sacrificio umano e dell'estrazione del cuore possono essere trovate nelle testimonianze scritte e nell'iconografia mesoamericana. Tuttavia, i resoconti dei testimoni erano spesso incoerenti, soprattutto per quanto riguarda la posizione del sito di estrazione.

Utilizzando i dati forensi in combinazione con un'analisi dei resoconti etnostorici, gli autori descrivono tre distinti metodi di estrazione del cuore: un taglio direttamente sotto le costole; un'incisione tra due costole; oppure recidendo orizzontalmente lo sterno per accedere al cuore. La prima tecnica descritta era una pratica comune, e Tiesler e Olivier ampliano la conoscenza esistenze fornendo ricostruzioni sulle altre due tecniche meno conosciute.

Cuori e sangue venivano offerti come sostentamento alle divinità che rappresentavano il Sole e la Terra in riconoscimento dei loro sacrifici durante la creazione dell'universo.