L'estrema sensibilità dei denti al freddo è causata da queste cellule

A volte può capitare, specialmente alle persone con carie di bere una bevanda fredda o mangiare un gelato e sentire un dolore fortissimo ai denti, tanto da percepire questo problema quasi come un'agonia. Ma di chi è esattamente “la colpa”? Secondo uno studio recente, è tutto correlato ad alcune cellule dei denti con proteine sensibili.

Secondo un team internazionale di scienziati della Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Nürnberg in Germania e dell'Howard Hughes Medical Institute (HHMI), il quale ha pubblicato l’analisi in questione sulla rivista Science Advances, è tutto correlato da cellule chiamate odontoblasti contenenti proteine ​​sensibili al freddo che rilevano cali di temperatura, segnalando al cervello una scossa improvvisa di dolore al primo stimolo.

Prima di questo studio, altri ricercatori avevano proposto una teoria per cui il deterioramento dei denti causato dal consumo di smalto da parte di batteri e acidi e l’erosione derivante formano delle cavità che, se non trattate, possono comportare dolore intenso come, appunto, una sensibilità eccessiva al freddo. David Clapham, vicepresidente e direttore scientifico dell'Howard Hughes Medical Institute (HHMI), ha però spiegato che questa teoria non va esclusa ma risulta particolarmente difficile da confermare con ulteriori studi.

Per questo motivo, lui e i colleghi partecipanti allo studio si sono concentrati sui canali ionici - pori nelle membrane cellulari che agiscono come porte molecolari – per comprendere come cambiano al rilevamento di un messaggio chimico o di un cambiamento di temperatura e quali impulsi generano per inviare informazioni al cervello o al cuore.

In tale contesto hanno dunque scoperto che il canale TRPC5 è estremamente sensibile al freddo proprio a causa della presenza di una specifica cellula detta odontoblasto, la quale risiede tra polpa e dentina. Al morso di un ghiacciolo, dunque, queste cellule percepiscono la sensazione di freddo e inviano il fastidioso segnale al cervello.

L'elettrofisiologa Katharina Zimmermann, la quale ha guidato il lavoro presso il polo tedesco, ha dichiarato che questo studio in particolare offre anche una spiegazione di come un antico rimedio casalingo allevia il mal di denti: l'ingrediente principale dell'olio di chiodi di garofano, utilizzato da diverso tempo in odontoiatria, contiene una sostanza chimica che blocca la proteina del "sensore del freddo". Per questo motivo, sviluppare farmaci che mirano al sensore TRPC5 potrebbe essere utile per offrire trattamenti alla sensibilità al freddo.

