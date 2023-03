Estremi climatici: Uno studio conferma il peggior dato negli ultimi 20 anni

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Water, l'intensità dei fenomeni climatici estremi, come siccità e precipitazioni, è "bruscamente" aumentata negli ultimi 20 anni, portando ad eventi drammatici come la perdita dei raccolti, danni alle infrastrutture, e persino crisi umanitarie e conflitti.

I dati raccolti dalla ricerca provengono da una coppia di satelliti noti come GRACE, o Gravity Recovery and Climate Experiment, che sono stati usati per misurare i cambiamenti nell'immagazzinamento idrico della Terra, calcolando tutta l'acqua sulla (e nella) terraferma, comprese le acque sotterranee, quelle superficiali, oltre a ghiaccio e neve.

Il Dott. Park Williams, bioclimatologo dell'Università della California, ha affermato entusiasta: "È incredibile che ora possiamo monitorare l'acqua continentale dallo spazio. Ho la sensazione che quando le generazioni future guarderanno al passato, cercando di determinare quando l'umanità abbia davvero iniziato a comprendere il pianeta nel suo insieme, questo sarà stato uno degli studi fondamentali".

Purtroppo i dati lo confermano. Infatti, secondo i ricercatori, sia la frequenza che l'intensità delle precipitazioni, oltre ai fenomeni di siccità estrema, stanno aumentando a causa dell'utilizzo di combustibili fossili e di altre attività umane che rilasciano gas serra.

Lo stesso autore dello studio, il Dott. Matthew Rodell, vicedirettore delle Scienze della Terra per l'idrosfera, la biosfera e la geofisica presso il Goddard Space Flight Center della NASA, ha affermato: "Sono stato sorpreso di vedere quanto fosse ben correlata l'intensità globale degli eventi climatici con le temperature medie globali".

Vi è infatti un indubbio legame tra questi estremi climatici e l'aumento delle temperature medie mondiali che, con il peggioramento del riscaldamento globale, comporterà eventi siccitosi e temporaleschi peggiori che negli anni precedenti. Più frequenti, più gravi, più lunghi e più grandi.

Nel loro studio, i ricercatori hanno esaminato 1.056 eventi dal 2002 al 2021, utilizzando un nuovo algoritmo capace di identificare i terreni più umidi o secchi rispetto al normale, scoprendo come i fenomeni siccitosi avessero superato del 10% quelli di pioggia intensa, con estensione geografica e durata simili.

D'altronde, un'atmosfera più calda aumenta la velocità con cui l'acqua evapora durante i periodi di siccità, immagazzinando anche più vapore acqueo, che alimenta ulteriormente eventi di forti precipitazioni.

Inoltre, i dati raccolti hanno rilevato anche un altro dato preoccupante. Le infrastrutture progettate per resistere ad eventi estremi (una volta ogni 100 anni), quali aeroporti ed impianti di trattamento delle acque reflue, stanno diventando sempre più obsolete poiché tali fenomeni stanno avendo una frequenza maggiore e di più grande intensità.

D'altronde, il riscaldamento globale è un problema cui dobbiamo confrontarci con la massima attenzione, considerando che secondo uno studio il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico per l'umanità.