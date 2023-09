Altro che ET, video del 2018 ci mostra la verità sulle mummie extraterrestri

Ogni tanto emergono storie che catturano l'attenzione del pubblico e dei media. Una di queste riguarda le presunte "mummie aliene" presentate al congresso messicano dal giornalista e ricercatore UFO Jaime Maussan (da molti considerato un fanatico).

Queste mummie, che a prima vista sembrano uscite direttamente dal film "E.T. l'Extraterrestre", sono state sottoposte a esami radiologici da un medico forense della marina, José de Jesús Salce Benítez. Secondo i risultati, i corpi presentavano uno "scheletro singolo che non era stato unito ad altre parti", suggerendo che fossero "esseri organici completi".

Le sorprese non finiscono qui. Durante gli esami, sono state individuate delle strutture simili a uova all'interno di uno dei corpi, portando alcuni a speculare sulla possibilità che l'essere fosse in stato di gestazione. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, la verità potrebbe essere molto più terrena.

Un video risalente al 2018 (che potrete visionare cliccando qui), trasmesso dal programma televisivo francese "66 Minutes", mostra delle "mummie" molto simili a quelle presentate da Maussan. L'analisi delle immagini radiografiche ha rivelato una serie di incongruenze anatomiche, come ossa delle dita orientate in direzioni diverse e ossa delle gambe mal assortite.

Queste scoperte suggeriscono che le "mummie" possano essere in realtà un assemblaggio di ossa umane e animali. Dunque, prima di lasciarsi trasportare dall'entusiasmo e dall'idea di aver finalmente trovato la prova dell'esistenza degli extraterrestri, è sempre bene approfondire e cercare la verità dietro le apparenze.