L'età per acquistare sigarette nel Regno Unito aumenterà anno dopo anno?

Il governo del Regno Unito avrebbe intenzione di non vendere più sigarette nel paese entro il 2030. Per fare ciò deve sicuramente cambiare i paradigmi della vendita di questo prodotto. Recentemente una nuova revisione commissionata dallo stato ha cercato di delineare i punti fondamentali dell'impresa.

Innanzitutto l'Inghilterra dovrebbe aumentare l'età necessaria per acquistare sigarette anno dopo anno, rendendo impossibile per i bambini comprare prodotti del tabacco nella loro vita. La revisione parla chiaro: sebbene ci siano stati alcuni miglioramenti, il paese è destinato a mancare il suo obiettivo "senza fumo" per il 2030 di almeno sette anni, con alcune aree più povere della società che non raggiungeranno l'obiettivo fino al 2044.

Non sappiamo se il piano di invecchiamento sarà adottato dallo stato, ma è stato ampiamente consigliato se si vuol far fronte a questo problema il prima possibile. Gli altri sforzi per combattere il fumo includono il versamento di 125 milioni di sterline all'anno per aiutare i fumatori a smettere e aumentare la promozione di alternative alle sigarette, come con prodotti per lo svapo.

"Sappiamo che i vaporizzatori non sono un 'proiettile d'argento' né sono totalmente privi di rischi, ma l'alternativa è di gran lunga peggiore", si legge nella revisione. Sono sempre di più i paesi che stanno cercando di bandire le sigarette. Nuova Zelanda e Malesia, ad esempio, hanno rivelato l'intenzione di aumentare l'età per acquistare sigarette ogni anno.

Il tabacco uccide più di 8 milioni di persone ogni anno in tutto il mondo, inclusi circa 1,2 milioni di decessi dovuti all'esposizione al fumo passivo di non fumatori - capite perché si sta cercando di far estinguere questo grande problema?