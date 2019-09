L'età degli anelli di Saturno: un mistero che tormenta gli scienziati

Senza alcun dubbio Saturno è uno dei pianeti più famosi del Sistema Solare, riconoscibile da chiunque grazie ai suoi famosi anelli. Tuttavia, nonostante la bellezza, gli scienziati non riescono a rispondere a una domanda: quanto sono vecchi questi anelli?

Purtroppo non hanno una carta di identità. Così gli astronomi devono capirlo da soli e in modo indiretto. Per far ciò, devono prima misurare la massa, il colore e la loro composizione, per poi capire come sfruttare i dati ottenuti.

Queste stime variano notevolmente perché dipendono dalle misurazioni prese e dalle ipotesi fatte lungo la strada. Ecco quello che sappiamo sugli anelli: si estendono fino a 120.000 chilometri e pesano circa il 40% della massa di Mimas, la luna di Saturno (grande 400 chilometri). Sono composti dal 95% di ghiaccio e il 5% di roccia e metalli. Nel corso del tempo si sono sparsi e son piovuti anche sul pianeta.

Gli anelli dovrebbero diventare più scuri con il tempo, poiché polvere e meteoriti cadono su di loro, influenzando colore e luminosità. Quindi, misurare la massa degli anelli e la quantità di luce che riflettono dovrebbe fornire ai ricercatori un buon punto di partenza per stimare la loro età.

Le strutture sono ancora relativamente luminose e riflettono gran parte della luce che li colpisce. Sulla base di queste informazioni, alcuni ricercatori stimano che gli anelli siano molto giovani: tra 100.000 e 1 miliardo di anni.

Tuttavia, alcuni studi non sono d'accordo su questa loro giovinezza, e fattori precedentemente ignorati o sconosciuti potrebbero renderli più luminosi e più giovani di quanto non siano realmente.

"Non è impossibile determinare l'età degli anelli, ma per farlo avremo bisogno di una futura missione su Saturno studiando gli anelli e il loro rapporto con il gigante gassoso", afferma l'astronomo Luke Dones, coautore di uno studio recente sugli anelli di Saturno.