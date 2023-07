L'età di questo coccodrillo ha confuso incredibilmente gli scienziati

Cassius è un coccodrillo che ha recentemente festeggiato il suo 120esimo compleanno in Australia. Questo gigante di 5,5 metri, il più grande vivente in cattività, è in ottima salute e gli esperti prevedono che vivrà ancora per molti anni... confondendo gli addetti ai lavori.

Sally Isberg, direttrice del Centro per la Ricerca sui Coccodrilli in Australia, che ha condotto il recente controllo sanitario, lo ha definito un "magnifico e bellissimo ragazzo" e "assolutamente affascinante". La sua età fa ben sperare e sembra che sia destinato a vivere ancora per molto tempo, poiché non ha alcun problema.

Non si sa con certezza quanto possano vivere i coccodrilli di acqua salata, ma si sa che possono morire di vecchiaia. Secondo Adam Rosenblatt, professore assistente di biologia all'Università del Nord Florida, la vita massima potrebbe essere tra i 100 e i 120 anni, ma solo in cattività. In natura, la maggior parte probabilmente non supera i 60 anni (e il motivo non è difficile da trovare).

Il prossimo controllo sanitario di Cassius è previsto per l'anno prossimo. Le valutazioni sono di solito fatte attraverso l'osservazione per evitare di causare stress all'animale. "I coccodrilli sono predatori al vertice della catena alimentare e hanno un'altissima reazione di lotta o fuga", ha affermato Toody Scott, custode del parco dove vive la creatura. "Se vengono trattenuti, la reazione di fuga viene innescata e ci può volere del tempo perché il coccodrillo si riprenda."

A proposito, perché le creature in Nepal stanno diventando arancioni?