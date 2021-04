A quale età non si paga più il canone Rai? Ecco i requisiti per l'esenzione

Dopo aver spiegato come non pagare il canone Rai se non si ha un TV, torniamo a parlare dell'imposta sul possesso di apparecchi televisivi soffermandoci sull'esenzione per limiti di età. Vediamo quali sono i requisiti.

Come stabilito dalla legge, dopo il compimento dei 75 anni di età è possibile richiedere l'annullamento dell'addebito del Canone Rai, a patto di soddisfare alcuni requisiti:

I cittadini devono aver compiuto i 75 anni entro il lasso di tempo in cui viene addebitato sulla bolletta dell'energia elettrica il canone, vale a dire tra il 31 Gennaio ed il 31 Luglio;

Il reddito ISEE non deve superare gli 8000 Euro;

Non si deve convivere con altri soggetti che sono titolari di reddito proprio, ad eccezione del coniuge;

Ovviamente, in caso positivo, l'esenzione può essere applicata solo all'apparecchio televisivo che è ubicato nel luogo di residenza.

Il modulo di esenzione, che può essere scaricato attraverso questo indirizzo, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni presenti nel documento allegato, tramite raccomandata in plico raccomandato senza busta all'indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, con copia del documento di riconoscimento allegata. In alternativa è possibile presentare una PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it o direttamente allo sportello territoriale dell'Agenzia.