Durante l'età della pietra anche i baci e le effusioni potevano essere pericolose

Un gruppo di scienziati provenienti dall'Università di Stoccolma e del Museo svedese di scienze naturali ha appena completato uno studio, che ha permesso di capire quanto difficili fossero le condizioni di salute dei nostri antenati durante le fasi finale dell'età della pietra.

Studiando i microbi patogeni che si sono conservati su diversi reperti umani ritrovati in Scandinavia, gli scienziati hanno infatti identificato ben 660 specie microbiche potenzialmente capaci di provocare gravi infezioni e malattie nelle antiche popolazioni europee.

Questi microbi sono stati trovati di preciso analizzando i resti di 38 individui che in vita svolgevano un'esistenza da cacciatori-raccoglitori, incapaci ancora di allevare bestiame, o di semplici agricoltori.

Tra i batteri che sono stati trovati all'interno dei corpi di questi nostri antenati sono stati trovati tra l'altro due dei principali responsabili dell'intossicazioni alimentari, ovvero Yersinia enterocolitica e Salmonella enterica, che di solito colpiscono coloro che mangiano carne poco cotta. Il primo è tra l'altro anche parente del comune bacillo della peste, Yersinia pestis, che seppur molto più tardi avrebbe dato del filo da torcere in Asia e in Europa, alla fine del Medioevo, sappiamo essersi evoluto proprio alla fine del Neolitico. È dunque possibile immaginare che già all'epoca, tra 10.000 e 5.000 anni fa, avesse cominciato a colpire le sue prime vittime.

Questi tre diversi batteri sono oggi responsabili di migliaia di morti nei soli Stati Uniti e come afferma l'autrice dello studio pubblicato su Scientific Reports, Nora Bergfeldt, durante la preistoria la loro presenza all'interno di un territorio complicato come la Scandinavia rendeva la sopravvivenza delle comunità umane ancora più difficile, in un mondo in cui non esistevano antibiotici e ci si poteva trasmettere i patogeni anche tramite un semplice bacio, con i microbi che passavano da madre a figlio o fra i partner.

Infatti, ad affermare ulteriormente questo concetto, gli scienziati sono riusciti anche a trovare tra i resti di questi nostri antenati dei batteri che si trasmettono ancora oggi principalmente con le effusioni, in maniera simile alla mononucleosi, che si trasmette tramite la saliva, soprattutto in alcuni contesti di rischio.

Fra i più pericolosi c'è il Neisseria meningitidis, responsabile della malattia meningococcica che ha colpito recentemente diversi gruppi di giovani in Florida. Questa malattia non fu però l'unica “malattia del bacio” a diffondersi nell'antichità. Anche il virus dell’Herpes simplex che causa l’herpes labiale – che oggi infetta circa il 67% della popolazione mondiale - era infatti molto comune all'epoca, causando molti danni alla nostra salute.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su