Ethereum, Bitmain svela un nuovo ASIC potente quanto 25 RTX 3090

Ormai impossibili da ignorare o sottovalutare, le criptovalute fanno a pieno titolo parte del tessuto economico mondiale e con esse anche la pratica del mining, sempre più diffusa anche a livello amatoriale e domestico, sfruttando la potenza di calcolo delle comuni schede video.

Uno dei motivi per cui le GPU attualmente si trovano in una interminabile fase di irreperibilità sul mercato sembrerebbe proprio questa pratica, ma a quanto pare anche la migliore delle schede video da gaming impallidirebbe al cospetto del nuovo ASIC di Bitmain, un prodotto specificatamente sviluppato per il mining sulla blockchain di Ethereum.

Il Bitmain Antminer E9 infatti, stando a quanto mostrato in un teaser dell'azienda, è un vero mostro di potenza in grado di sprigionare un hashrate fino a 3 GigaHash al secondo nel mining di ETH. Si tratta di un risultato impressionante, altrimenti raggiungibile con ben 25 RTX 3090 oppure 32 RTX 3080.

Se invece proviamo a fare un confronto con la nuova lineup di GPU NVIDIA CMP pensate proprio per il mining, i numeri diventano ancora più esorbitanti. Sarebbero infatti necessarie 115 CMP 30HX per raggiungere la stessa potenza di calcolo.

Tutta questa potenza oltretutto ha un costo di mantenimento discretamente contenuto. L'E9 infatti richiede per il suo funzionamento appena 2556W, con un'efficienza di 0.85 J/M e un guadagno stimato di 235 dollari giornalieri al netto del costo della corrente, con gli standard americani.

Quanto al prezzo invece si rientra esclusivamente nel campo delle ipotesi. Con questi numeri, il nuovo ASIC di Bitmain dovrebbe avere un prezzo di accesso di almeno 20000 dollari, ma potrebbe tranquillamente superare anche i 30000. Cifre a prima vista esorbitanti, ma che consentono un ritorno dell'intero investimento in appena 120 giorni, con le attuali quotazioni.