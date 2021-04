Ethereum potrebbe arrivare a 10mila Dollari nel 2021: la previsione di un trader

Dopo la profezia dei Simpson sul Bitcoin, oggi arriva un'altra previsione sul mondo delle criptovalute. A lanciarla il trader Scott Melker in un'intervista per il Cointelegraph, dove ha predetto una crescita esplosiva per Ethereum.

Secondo Melker, infatti, Ethereum entro fine anno toccherà quota 10mila Dollari di valore, a conferma di un trend rialzista che è iniziato da qualche settimana e che ha spinto la seconda criptovaluta più importante del mercato a quota 2.422,44 Dollari, con un incremento del 20,71% su base settimanale.

Melker ha rigettato i dubbi i molti, che etichettano assurde le sue previsioni: "non vedo perchè sia assurdo. In pratica è meno di un 5x da ora. Il Bitcoin è cresciuto quasi di tre volte nell'ultimo anno" ha affermato, il quale ha svelato di aver cambiato gli asset della sua strategia di accumulo, passando da Bitcoin ad Ethereum.

Come sempre, vi invitiamo a procedere con le pinze in caso d'investimenti nelle criptovalute, dal momento che sono note per la loro volatilità. Emblematico è il caso di Dogecoin di cui abbiamo parlato ieri, che ha riportato un incremento del 77% negli ultimi giorni, ma anche del Bitcoin che qualche anno fa sembrava aver raggiunto il massimo storico, salvo poi calare e riprendere il rally.