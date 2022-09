Ethereum, il grande giorno è arrivato: via al Merge della blockchain

Il grande giorno del Merge della blockchain Ethereum è giunto e, come annunciato da Vitalik Buterin qualche tempo fa, oggi ha ufficialmente preso il via il Merge di Ethereum, che rappresenterà l’aggiornamento più significativo della sua storia.

Si tratta di quello che è, almeno ad oggi, l’evento crypto più importante dell’anno: il Merge è avvenuto quando è stata raggiunta la Terminal Total Difficulty (TTD) di 58750000000000000000000, che ha fatto scattare il passaggio al meccanismo proof-of-stake.

Con questo sistema, la blockchain Ethereum mira a diventare più sostenibile, ed infatti non è un caso che lo stesso Buterin tramite Twitter ha citato una dichiarazione di Justin Drake secondo cui “il Merge di Ethereum ridurrà il consumo mondiale di elettricità dello 0,2%”.

Nel corso degli ultimi giorni, sono stati tanti i tool messi a disposizione per capire il momento esatto in cui sarebbe avvenuto il Merge, tra cui WenMerge e Google, i cui countdown sono scaduti da qualche minuto.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Ethereum viene scambiata a 1.600,47 Dollari, praticamente in parità rispetto a 24 ore fa. Sarà interessante seguire, in giornata odierna, l’andamento della criptovaluta per capire quali saranno i primi impatti del Merge.