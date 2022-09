Ethereum, è arrivato il Merge: sarà la fine del mining? L'effetto iniziale

Il grande giorno del Merge di Ethereum è arrivato, tra festeggiamenti e mal di pancia. Una cosa è certa: la blockchain principale della Fondazione ha ufficialmente messo da parte il meccanismo di consenso PoW con dirette conseguenze sul mining in tutto il mondo.

Se da una parte abbiamo già assistito all'addio a Ethermine, dall'altra è successo ciò che in molti già si aspettavano: il passaggio in massa a ETC, vale a dire Ethereum Classic, hard fork che sin dalla sua creazione ha mantenuto e continuerà a mantenere un meccanismo di tipo Proof-of-Work.

Secondo i dati riportati dalla fonte, nelle ultime ore ETC ha registrato picchi di crescita fino al 280% nell'hashrate, con picchi sulla rete fino a 183 TH/s, rispetto ai 64 TH/s della giornata precedente.

A ogni modo, non si tratta del picco massimo registrato nell'ultimo mese: analizzando il trend dei trenta giorni, infatti, l'hashrate sulla rete di Ethereum Classic è arrivato anche sino al 500% rispetto ai suoi standard (fonte 2Miners).

Vale la pena ricordare che il classico sistema di mining non è più una prerogativa di Ethereum sulla sua mainnet dopo il passaggio al meccanismo di consenso PoS, motivo per cui già si sospettava che il grosso del potenziale hashrate si sarebbe semplicemente spostato verso altri lidi e in particolar modo verso ETC, che consente di continuare a utilizzare la stessa strumentazione precedentemente utilizzata su Ethereum.