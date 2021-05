Ethereum continua la sua corsa. Il creatore è il più giovane cripto miliardario del mondo!

Continua anche in giornata odierna la corsa di Ethereum. La seconda criptovaluta del mercato, infatti, continua a registrare forti rialzi ed attualmente viene scambiata a 3.358,99 Dollari, l'8,73% in più rispetto alla giornata di ieri, mentre la crescita su base settimanale è del 31,72%. A sorridere non sono solo gli investitori, però.

Vitalik Buterin, il giovane programmatore russo che ha creato Ethereum, è diventato il più giovane cripto miliardario del mondo a soli 19 anni.

Ethereum attualmente è la seconda criptovaluta più importante dopo il Bitcoin (che nel frattempo è leggermente in calo a 56.010,90 Dollari) e negli ultimi dodici mesi ha riportato un aumento vertiginoso del valore. Basti pensare che dodici mesi fa veniva scambiata a 210 Dollari, mentre la scorsa settimana ha toccato quota 2500 Dollari. Il valore ad oggi si è quadruplicato e secondo alcuni analisti potrebbe arrivare a 5000 Dollari entro la fine della settimana. Altri esperti hanno già messo in preventivo una crescita esplosiva per Ethereum nel corso dei prossimi mesi, anche grazie alla revisione del sistema che, secondo molti, potrebbe portare ad un incremento ulteriore del valore.

Ha contribuito a questo aumento dei prezzi anche la moda degli NFT che sta investendo internet. Alcuni investitori infatti si sono riversati sulla piattaforma Ethereum per acquistare e vendere token.