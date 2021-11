Ethereum continua a macinare record: ETH supera i 4.400 Dollari!

Continua a macinare record Ethereum. Il prezzo del token ETH questa mattina ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 4.470 Dollari di valore, come osservato dalle rilevazioni di CoinMarketCap. Per la prima volta nella sua storia, inoltre, il mercato delle criptovalute ha superato i 2.700 miliardi di Dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, ETH viene scambiato a 4.440 Dollari, il 2,14% in più rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale la crescita è stata del 6,04%.

In crescita anche il Bitcoin, che si attesta sui 63.200 Dollari, anch'esso in incremento del 2,18% rispetto alla giornata di ieri e dell'1,25% rispetto a sette giorni fa.

Per ETH si tratta di un'ottima notizia dal momento che proprio alla fine dello scorso mese Ethereum aveva toccato i 4.400 Dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico.

A spingere questo nuovo rally di ETH ci ha pensato la moda degli NFT, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che abbiamo spiegato in un approfondimento dedicato. Inoltre, proprio di recente è emersa l'indiscrezione secondo cui anche Gamestop potrebbe entrare nel mondo degli NFT: a spingere i rumor ci ha pensato un annuncio di lavoro che vuole la catena di vendita di negozi alla ricerca di un Head of Web3 Gaming per "accelerare il futuro del gaming e del commercio".