Ethereum, continua il rally: la criptovaluta supera i 2mila Dollari di valore

Continua il trend positivo per Ethereum. La seconda criptovaluta più importante del mercato, infatti, ha superato quota 2mila Dollari di valore, un record storico come certificato anche dalla piattaforma CoinMarketCap.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Ethereum viene scambiato a 2.126,94 Dollari, in crescita del 2,56% rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente. negli ultimi sette giorni la moneta virtuale ha guadagnato il 15,39%.

La moneta virtuale è trainata anche dal Bitcoin, che attualmente è a quota 58.955,16 Dollari di valore, in crescita dell'1% rispetto ad ieri. XRP riporta una crescita del 42,48% nelle ultime 24 ore ed ora è a 1,03 Dollari, invece.

Secondo quanto riportato da CoinGreko, il mercato globale delle criptovalute ha sfondato i due trilioni di Dollari di capitalizzazione, anche grazie al rally di Ethereum. Il 50% di tale enorme cifra è ancora rappresentato dal Bitcoin, che detiene oltre 1 miliardo di Dollari della capitalizzazione complessiva dell'intero mercato.

L'aumento di valore di Ethereum era stato previsto da alcuni esperti, che proprio qualche settimana fa avevano messo in preventivo una "crescita esplosiva" per i prossimi mesi anche grazie al nuovo sistema EIP.1559 che comporterà una serie di importanti novità accolte calorosamente da utenti ed analisti di mercato.

Come sempre, consigliamo di essere cauti con gli investimenti in criptovalute dal momento che sono note per la loro volatilità.