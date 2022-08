Ethereum, cosa succederà ai miner dopo The Merge? La previsione di J.P. Morgan

Il Merge di Ethereum sarebbe ormai in arrivo, poiché sarebbe già programmato per il 15 settembre. Man mano che l'evento si avvicina, però, sono in molti a chiedersi che ne sarà dei miner di Ethereum: oggi, a provare a dare una risposta all'interrogativo sono gli analisti di J.P. Morgan.

Come già sappiamo da mesi, The Merge comporterà il passaggio dal proof-of-work al proof-of-stake per Ethereum: ciò avrà sicuramente un enorme impatto su tutta la blockchain, e in particolare sui miner che vi operano tuttora, i quali vedranno il proprio lavoro diventare inutile da un giorno all'altro.

Al momento, il mining di Ethereum è dominato dalle rig GPU, che possono essere facilmente riconfigurate per il mining di altre criptovalute, oppure rivendute per il gaming. Secondo J.P. Morgan, infatti, un riposizionamento delle mining rig è quello che aspetta il grosso degli operatori sulla blockchain Ethereum.

In particolare, è probabile che i miner si dividano, in futuro, tra coloro che continueranno il mining su Ethereum Classic (ETC) e coloro che diventeranno validatori sulla blockchain PoS di Ethereum. Per quanto riguarda i miner che utilizzano invece delle rig ASIC, l'unica possibilità che essi dovrebbero avere è lo switch ad Ethereum Classic o ad un'altra criptovaluta.

Tuttavia, J.P. Morgan si aspetta anche che molti miner escano definitivamente dal settore, il che dovrebbe comportare un aumento delle vendite delle rig usate e delle loro componenti (che potrebbe inoltre causare una ulteriore diminuzione dei prezzi delle schede grafiche in commercio).

Infine, Coindesk riporta che un passaggio in massa verso Ethereum Classic non solo è possibile, ma sarebbe anche già in corso, come dimostrerebbe un importante aumento dell'hashrate legato alla blockchain già da metà luglio. Inoltre, J.P. Morgan ha spiegato che molti investitori vedono Ethereum Classic come "una sicurezza contro ogni potenziale problema nella blockchain Ethereum nel corso di The Merge".